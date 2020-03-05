Москва, , 20:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийской провинции Идлиб подготовлен совместный документ. Об этом российский лидер заявил сегодня, 5 марта, на пресс-конференции после переговоров.

По словам Путина, несмотря на серьезность ситуации в Идлибе, где гибнут турецкие и сирийские солдаты, Москва и Анкара смогли найти точки соприкосновения.

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