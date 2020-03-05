Дакка, , 20:09 — REGNUM В посольстве КНР в Дакке прошла пресс-конференция, в ходе которой китайский посол в Бангладеш Ли Цзимин рассказал о продвижении крупных проектов двустороннего сотрудничества, реализация которых протекает в условиях борьбы с эпидемией коронавирусной пневмонии, сообщает 5 марта Синьхуа.

Посол поблагодарил власти и народ Бангладеш за твердую поддержку Китая в борьбе с инфекцией и отметил достигнутые в этой борьбе большие позитивные сдвиги. По его словам, китайский народ полон решимости и уверенности в победе над эпидемией и последующем ускоренном восстановлении и развитии экономики.

Среди ключевых проектов на встрече с журналистами было названо строительство пограничного моста между двумя странами через реку Падма. Лю Цзяньхуа, представитель китайской компании, осуществляющей строительство, сообщил об экстренных мерах, принятых в связи с эпидемией по вопросу об организации работ и перемещениях персонала. В результате сроки не срываются, и строительство проходит успешно.

В мероприятии также приняли участие представители посольства КНР и официальные лица министерства железных дорог Бангладеш.