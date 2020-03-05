Пекин, , 20:06 — REGNUM Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, связанный с Тайванем, продолжив практику американского вмешательства во внутренние дела Китая. С решительным протестом и критикой этих действий выступил МИД КНР, сообщает 5 марта Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Чжао Лицзяня.

Законопроект, который поступит теперь на рассмотрение в Сенат и в случае одобрения будет представлен на подпись президенту Дональду Трампу, позволяет американским властям произвольно вмешиваться в отношения с Китаем третьих стран. США обещают расширение взаимодействия и связей тем из них, кто согласится на укрепление отношений с Тайванем, которое не может быть осуществлено иначе, как за счет отношений с КНР. Речь идет не только об экономике, но и о таких сферах, как дипломатия и безопасность, что является фактором, оказывающим негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.

В своем заявлении Чжао Лицзянь подчеркнул, что принятый законопроект существенно нарушает принцип «одного Китая» и положение совместных китайско-американских документов по данному вопросу. Кроме того, он препятствует суверенным связям с Пекином третьих стран, что противоречит нормам международного права и международных отношений. Китай призывает США не допустить превращения документа в закон и его вступления в силу, что нанесет неминуемый ущерб отношениям двух стран.