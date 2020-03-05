Москва, , 20:02 — REGNUM В Кремле завершились российско-турецкие переговоры на высшем уровне. Об этом сегодня, 5 марта, сообщают турецкие СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл сегодня в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Главы двух стран обсуждали эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб, где турецкая армия вступила в боестолкновения с сирийской правительственной армией. Обе стороны несут потери.

В преддверии переговоров Владимир Путин заявил, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что она требует прямого разговора глав России и Турции.

Сперва Путин и Эрдоган разговаривали с глазу на глаз в течение 2 часов 40 минут. Затем переговоры продолжились в составе делегаций двух стран. В общей сложности российско-турецкие переговоры на высшем уровне продлились 5 часов 45 минут.

Сейчас переговоры завершились. Лидеры пока не делали заявления для прессы, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что заявление будет сделано.