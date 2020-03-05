Москва, , 19:54 — REGNUM Инициативное бюджетирование не должно компенсировать муниципалитетам их расходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

«Мы считаем, если этот законопроект и будет принят, закрепить определенно и четко, что полномочия органов местного самоуправления не должны выполняться за счет средств граждан, как бы они там ни пытались это все прикрыть. Вот сверх — пожалуйста», — заявил Куринный.

В целом же коммунисты не против того, чтобы граждане решали, что строить в первую очередь.

«Но начинать надо с первопричины подобного рода явлений и необходимости сбора. Начинать надо с того, что местное самоуправление должно быть обеспечено финансами. И не только там какими-то мелкими перераспределениями, а кардинально. Не зря одна из поправок, которые мы предлагаем и будем рассматривать в этом зале, это обеспечить финансовыми ресурсами органы местного самоуправления, как это происходит в большинстве европейских стран. Сначала низовой уровень, а потом выше, потом уже региональный, потом уже федеральный. Начинаем от самых элементарных потребностей, скажем так, наших граждан и потом двигаемся наверх, а не наоборот», — указал парламентарий.

Он привел пример Ульяновской области.

«Вот просто Сенгилеевский район моей родной Ульяновской области. Весь перерыт, изрыт предприятиями, инвесторами, копают песок, добывают там разные полезные ископаемые, производят цемент. Вот шесть предприятий дают налогов на 400 млн рублей. Сколько остаётся в районе? Посмотрели? В районе остаётся 26 млн рублей из этих 400. А на уровне поселения остается ещё меньше. И граждане справедливо спрашивают. Вот напротив моего села работают несколько предприятий. Они копают, они выкапывают наши полезные ископаемые. Нас травят периодически, засыпают пылью. Мы за это ничего не получаем, или там какие-то копейки смешные. И вот пока мы не поменяем систему межбюджетных отношений, пока мы не насытим органы местного самоуправления нормальным финансированием, чтобы они свои полномочия выполняли или имели возможность выполнять, говорить о каком-то дополнительном бюджетировании, дополнительных средствах, которые надо с граждан собирать добровольно-принудительно, на наш взгляд, совершенно неправильно», — заявил Куринный.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты об инициативном бюджетировании. Предполагается урегулировать вопросы отражения в местных бюджетах инициативных платежей — добровольных платежей юридических и физлиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

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