Севастополь, , 19:51 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия») обратился к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву с предложением присвоить звание почетного гражданина Севастополя экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. Об этом сам Белик написал на своей странице в социальной сети.

«Региональный закон не позволяет присвоить звание посмертно, тем не менее я считаю, что фракция «Единая Россия» может инициировать изменение, чтобы в исключительных случаях звание «почетный гражданин города Севастополя» могло быть присвоено людям, сделавшим для нашего города столько, сколько сделал Юрий Михайлович. Именно поэтому я обратился к Михаилу Владимировичу и депутатам фракции с предложением провести эту работу», — пояснил свою позицию депутат.

Беликов напомнил, что «поддержка со стороны Юрия Лужкова пророссийских движений в Севастополе заложила основы для прихода «Русской весны».

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года на 84-м году жизни. Он занимал должность мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве приняли решение об установке мемориальной доски бывшему мэру.