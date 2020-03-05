Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Ограничения, накладываемые на китайские СМИ в США — это ответ на преследование журналистов в Китае, сообщил 5 марта на брифинге американский госсекретарь Майк Помпео.

Он обвинил Коммунистическую партию Китая «в преследованиях и запугиваниях независимых журналистов и журналистов мирового уровня». По словам Помпео, Вашингтон будет отвечать на это по принципу «взаимности».

Напомним, американские власти ограничили число граждан КНР, которым разрешено работать в ряде СМИ в США. Речь идёт о пяти изданиях, которые, как заявляют в США, находятся под контролем китайских властей.