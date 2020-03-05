Дамаск, , 19:46 — REGNUM Сирийская армия отбивает новые атаки протурецких джихадистов на территории провинции Идлиб, сообщает 5 марта военкор ВГТРК Евгений Поддубный с места событий.

По его информации, террористы пытались прорвать оборону сирийцев в районе посёлка Дадих на автотрассе М5 Дамаск-Алеппо.

Террористы атакуют при поддержке артиллерийского огня турецкой армии.

На данный момент атаки джихадистов отбиты, судя по всему, боевики понесли ощутимые потери.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент в Москве проходят переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Центральной темой встречи является ситуация на северо-западе Сирии, где турецкая армия открыто участвует в боевых действиях на стороне террористов.

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