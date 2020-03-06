Стокгольм, , 07:34 — REGNUM В Швеции состоялось заседание Миграционного комитета Риксдага. По словам представителей «умеренных», предложения, выдвинутые во время встречи, могут привести к повторению кризиса, с которым столкнулись страны ЕС в 2015 году. Об этом сообщила шведская газета Dahens Nyheter.

По словам Малмер Стенегард, представителя «умеренных», предложенные новые правила приведут в Швеции только больше мигрантов.

Когда парламентский комитет по вопросу миграции вновь собрался 4 марта, его члены выступили против содержания настораживающих отчетов о положении дел в районе греко-турецкой границы, где десятки тысяч беженцев попытались нелегально пересечь зону пограничного контроля.

По словам представителей Умеренной партии, комитет проводит свое расследование в неправильном направлении, поэтому члены ее партии не могут быть согласны с его оценками.

«События в Греции и Турции показывают, что мы больше не можем положиться на то, что границы ЕС находятся под контролем. Поэтому у нас должна быть нормативно-правовая база, приспособленная к тому, что мы сможем не допустить повторения событий 2015 года. Но мы не добьёмся принятия этой нормативной базы с такой позицией, которую занял комитет в своем расследовании», — заявила Стенегард.