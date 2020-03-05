Идлиб, Сирия, , 19:29 — REGNUM Сирийская арабская армия уничтожила за неделю под городом Саракиб (провинция Идлиб) 6,1 тыс. боевиков, передаёт 5 марта Al-Ekhbariya.

Ранения получены двумя с половиной тысячами боевиков. Сирийцы также уничтожили 615 единиц транспортной техники противника.

По данным сирийского командования, в числе террористов — члены «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Сирийская арабская армия освобождает Идлиб от террористов. Ей противостоит вооружённая сирийская оппозиция, поддерживаемая турецкими отрядами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Идлибе убит турецкий военный