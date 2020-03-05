Идлиб, Сирия, 5 марта 2020, 19:29 — REGNUM Сирийская арабская армия уничтожила за неделю под городом Саракиб (провинция Идлиб) 6,1 тыс. боевиков, передаёт 5 марта Al-Ekhbariya.
Ранения получены двумя с половиной тысячами боевиков. Сирийцы также уничтожили 615 единиц транспортной техники противника.
По данным сирийского командования, в числе террористов — члены «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, Сирийская арабская армия освобождает Идлиб от террористов. Ей противостоит вооружённая сирийская оппозиция, поддерживаемая турецкими отрядами.
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