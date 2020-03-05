Загреб, , 19:23 — REGNUM Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош огласил новый план мер по предотвращению распространения коронавируса, а именно об объявлении опасности эпидемии.

Берош объяснил, что это была только административная мера и что она пока не касается закрытия школ или отмены публичных мероприятий.

По словам Бероша, эта мера позволит мобилизовать все ресурсы здравоохранения для борьбы с эпидемией, сообщает Index.hr.

Министр здравоохранения представил правительству доклад об эпидемиологической ситуации с коронарным вирусом, оценив, что в настоящее время он является многообещающим и удовлетворительным в отношении 10 пациентов.

По словам министра, эпидемиологическая ситуация не настолько серьезна, чтобы можно было говорить о закрытии школ и о том, что в случае необходимости существует ряд других мер, которые можно было бы активизировать.

Премьер-министр Андрей Пленкович отметил, что не было никакого решения о том, чтобы дети не ходили в школу.

Берош отмечает, что в настоящее время не запланировано отмены каких-либо событий под председательством Хорватии в ЕС.