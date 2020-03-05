Москва, , 19:13 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») раскритиковал модель самообложения граждан, проживающих в Татарии, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

«Республика Татарстан, где модель работает следующим путём. Власть говорит, вот есть наши полномочия сделать дорогу, провести водопровод, но мы с вами делать это не будем, если вы, граждане, не будете вносить кусок своих денег по модели: четыре рубля с бюджета республики, а рубль от вас. Дальше проходят так называемые референдумы, причём явка на этих референдумах крайне сильно отличается, в зависимости от того, есть независимые наблюдатели либо нет их», — отметил Шеин.

Он привел конкретный пример.

«Ну самый известный пример из показательных — посёлочек Высокая Гора, где в 2017 году были наблюдатели на таком референдуме по самоналогообложению людей, явка была 8%. В 2018 году наблюдателей не было, явка была 68%, а в 2019 году опять были наблюдатели, и явка была порядка 12% от людей. То есть модель, как это работает, мы прекрасно понимаем», — говорит он.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об инициативном бюджетировании. Законопроект направлен на урегулирование вопросов отражения в местных бюджетах инициативных платежей — добровольных платежей юридических и физических лиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

В ходе дискуссии Шеин указал и на проблему, которая заложена в способе определения перечня объектов, на которые собираются средства.

«Во всём мире определяет самое население через модель народного голосования, в том числе через интернет. Здесь прозвучало, что будут специально обученные люди, сидящие в административных комиссиях, которые сами решат, какой проект включать, какой не включать? Смету утвердят заодно, ну потом, понятно, ещё и подрядчиков. Ну, это другое, чем работает на планете Земля. Это другое, чем работает по модели бюджета участия», — рассуждает парламентарий.

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