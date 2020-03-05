Москва, , 19:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключает, что лидеры России и Турции по итогам переговоров в Москве сделают заявление для прессы. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 5 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Сирии.

Перед началом переговоров Владимир Путин заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась настолько, что она требует прямого разговора глав России и Турции.

Затем лидеры двух стран общались с глазу на глаз 2 часа 40 минут. После этого переговоры продолжились в составе делегаций.

Первоначально сообщалось, что заявлений для прессы по итогам переговоров не будет. Однако теперь Песков заявил, что он не исключает, что Путин и Эрдоган сделают заявление для прессы по итогам переговоров.