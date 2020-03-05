Москва, , 18:57 — REGNUM Инициаторы народного голосования по поправкам в Конституцию «оптом» потеряют часть граждан с правом голоса, которые не любят «комплексный обед» и не пойдут его «есть», а то и приобретут голосующих против, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 марта, комментируя высказывания главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Как сообщалось ранее, Памфилова заявила, что голосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию РФ невозможно, и поэтому голосование будет пакетным. Глава ЦИК согласилась сравнить такое волеизъявление граждан с выбором комплексного обеда.

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«По-моему, это глупость — сравнивать голосование по поправкам в Конституцию с комплексным обедом. И напрасно глава Центризбиркома вступила в такой разговор. От ссылок на «технологические» ограничения он умнее не стал.

Если так ставить вопрос, то надо отдавать себе отчёт в том, что кто-то условный «винегрет» не любит, а кто-то не захочет его есть потому, что он прокис. И перед лицом такой засады в «комплексном обеде», то есть в бюллетене по голосованию, нормальный человек остережётся есть и другие блюда, даже если они выглядят пока привлекательно — а вдруг и они уже потенциально испорченные? А кто-то ведь может такой обед повару на прилавок вывалить!

Одним словом, инициаторы народного голосования по поправкам в Конституцию «оптом» точно потеряют часть граждан с правом голоса, которые не любят «комплексный обед» и не пойдут его «есть», а то и приобретут голосующих против. Впрочем, похоже, власть это не волнует», — отметил Михаил Демурин.