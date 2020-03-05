Вашингтон, , 19:06 — REGNUM Российская и турецкая стороны должны вернуться к сочинским договорённостям по Идлибу, сообщил 5 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя начавшиеся 5 марта в Москве переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в сирийской провинции Идлиб, американский дипломат сказал:

«Наша позиция состоит в том, чтобы Россия и Турция вернулись к соблюдению выработанного в 2018 году в Сочи соглашения и договорились о прекращении огня в регионе».

Напомним, на переговорах 22 октября 2018 г. в Сочи Путин и Эрдоган договорились о прекращении турками операции «Источник мира» на севере Сирии. От границ Турции должны были быть отведена курдские отряды, после чего российские и турецкие военные начали совместное патрулирование территории, с которой ушли курды.

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