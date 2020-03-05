Москва, , 19:06 — REGNUM Количество беженцев, которые покинули сирийскую провинцию Идлиб, сильно преувеличено. Об этом 5 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Турция не должна пугать ни нас, ни Евросоюз якобы миллионом беженцев. Есть порядка 100 тысяч перемещенных лиц. Никакой гуманитарной катастрофы нет», — сказал Коротченко.

По словам участника ток-шоу, в гибели турецких солдат повинна исключительно Анкара. Так как погибшие находились в рядах боевиков.

«Сирийцы наносят удары по террористам. Если турки там находятся, проблемы в этой связи должны быть адресованы исключительно Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен взвешивать экономические преимущества от сотрудничества с Россией. Экономика Турции зависит от России. Время махать шашкой закончилось», — сказал Коротченко.

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