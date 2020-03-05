Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Власти Ирана нарушили соглашения с МАГАТЭ, сообщил 5 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Комментируя доклад Международного агентства по атомной энергии, касающийся Ирана, Помпео напомнил об участии Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, согласно соглашению с МАГАТЭ о гарантиях, иранская сторона должна заявлять в агентство о ядерных материалах и обеспечивать полный доступ инспекторам к ядерным объектам и материалам.

Помпео «Иран намеренно не заявил об этих материалах, как сообщили в МАГАТЭ. Это явное нарушение соглашения о гарантиях».

Он призвал Совет Безопасности ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе МАГАТЭ от 3 марта сказано, что Иран в пять раз превысил лимит по запасам обогащённого урана.

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