Скопье, , 08:52 — REGNUM 4 марта президент Северной Македонии Стево Пендаровски провел встречу с главой МИД Республики Кипр Никосом Кристодоулидесом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политики обменялись мнениями о возможностях для развития сотрудничества между двумя странами после установления дипломатических отношений в августе 2019 года. На данный момент государства не имеют взаимного дипломатического представительства на уровне посольств.

Президент Пендаровски подчеркнул, что Республика Северная Македония готова развивать отношения с Республикой Кипр во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах торговли и инвестиций. По словам македонского лидера, скорейшее принятие Еврокомиссией новой методологии будет способствовать ускорению процесса расширения ЕС и укреплению стабильности в регионе.

Республика Кипр восстановила дипломатические отношения с Северной Македонией после ратификации Преспанского соглашения и нормализации отношений между Северной Македонией и Грецией.

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