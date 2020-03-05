Вильнюс, , 18:29 — REGNUM Руководителя клайпедской молодёжной общественной организации, организатора празднования Дня Победы, Бессмертного полка и других мероприятий Алексея Грейчуса арестовали по подозрению в шпионаже на три месяца. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 5 марта, сообщил политик Вячеслав Титов. При этом Титов пояснил, что ещё утром Грейчуса собирались отпустить при подписке о невыезде, «но кто-то сверху посчитал арестовать его на три месяца».

«Общественника Алексея Грейчуса сегодня арестовали на 3 месяца. Подозревают в «шпионаже», а это от 3 до 15 лет тюрьмы. Очень серьёзное подозрение. Объявили, что никого до него не допустят и любые вещи передавать ему запретили. Расцениваю это как издевательство над нашим достойным общественным деятелем, подавление инакомыслия и нашей исторической памяти в Литве», — написал Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски и задержания очередного «дела о шпионаже» в Литве прошли 3 марта. Несколько человек было допрошено, в том числе и депутат горсовета Клайпеды Элла Андреева, которая проходит в этом деле в статусе специального свидетеля. Такой статус в Литве присваивается лицам, в отношении которых, как правило, в итоге также выдвигаются обвинения. «Сегодняшний творящийся беспредел в нашей Литве расцениваю как попытку подавить инакомыслие, уничтожить ценности, которыми мы дорожим, а также сорвать празднование в Литве памятных дат и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне», — заявил ранее Титов.

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