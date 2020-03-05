Москва, , 19:10 — REGNUM Признание существующих реалий президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является залогом урегулирования ситуации в Идлибе на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом 5 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Главная проблема на сегодняшний момент заключается в том, чтобы президент Турции признал существующие реалии. Они заключаются в том, что линия разграничения сторон будет уже другой. По факту те районы провинции Идлиб, которые освобождены сирийской армией, останутся. Я полагаю, что президент Турции должен принять существующие реалии и согласиться, чтобы линия разграничения осталась той, которая есть», — сказал Коротченко.

Также военный эксперт отметил, что Турция ранее не выполнила обязательства, которые брала на себя по разоружению террористов в Идлибе. Вместо этого турецкие военные фактически воюют в рядах террористов.