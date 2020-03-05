Донецк, , 18:11 — REGNUM Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики завела уголовное дело по статье «теракт» против украинских карателей из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по факту обстрела Докучаевска, при котором были ранены два человека, сообщает 5 марта пресс-служба генпрокуратуры ДНР.

Уголовное дело возбуждено в отношении командования и личного состава 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Наказание предусматривает до 20 лет тюремного заключения.

«Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело в отношении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а также подчиненных ему военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта», — указано в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, город Докучаевск с населением порядка 25 тыс. человек регулярно подвергается обстрелам украинских карателей.

Напомним, власти Украины с апреля 2014 года проводят военную карательную операцию против народа ЛНР и ДНР, не признавших результаты госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

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