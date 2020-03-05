Москва, , 18:11 — REGNUM Проблема правительства Украины состоит не столько в том, что его члены плохо относятся к России, а в том, что они «прежде всего дураки». Об этом 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Михаил Погребинский (Украина).

«Сейчас президент Зеленский должен сдать последний экзамен — насколько вменяемой и разумной будет ротация людей в кабмин, — сказал Погребинский. — Потому что если этого не получится, тогда никаких шансов на выздоровление, на сохранение уважения к самой себе у украинской власти не будет. И доверие к ней будет падать всё более быстрыми темпами. Прежде всего они дураки. Посмотрите на того идиота, который в розовом пришел на заседание кабмина. Это наш министр культуры. Или послушайте, что сказал секретарь Совбеза Украины по поводу коронавируса. Он сказал, что «мы точно знаем, что это была утечка из какой-то супер лаборатории в Ухане». Такое может говорить только кретин. [Или] вот министр иностранных дел. Президент Зеленский его слушал до того, как назначал министром иностранных дел?»

Поэтому, как признался Погребинский, его в данном случае напрягает не то, что члены правительства Украины плохо относятся к России, а то, что они «бесконечные дураки, которые ничего не могут изменить в лучшую сторону».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 произошла из-за его утечки из секретной лаборатории в китайском городе Ухань.

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