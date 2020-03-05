Москва, 5 марта 2020, 18:11 — REGNUM Проблема правительства Украины состоит не столько в том, что его члены плохо относятся к России, а в том, что они «прежде всего дураки». Об этом 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Михаил Погребинский (Украина).
Поэтому, как признался Погребинский, его в данном случае напрягает не то, что члены правительства Украины плохо относятся к России, а то, что они «бесконечные дураки, которые ничего не могут изменить в лучшую сторону».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 произошла из-за его утечки из секретной лаборатории в китайском городе Ухань.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава СНБО Украины обвинил Китай в лабораторном создании коронавируса