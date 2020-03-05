Москва, , 18:10 — REGNUM Действовать в правовом поле и без «ненужных эмоций» призвал МИД РФ всех участников избирательного процесса в Абхазии, сообщили 5 марта в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя информацию о ситуации в связи с готовящимися президентскими выборами в Абхазии, российское ведомство отметило:

«Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии, остаётся приверженной укреплению многоплановых отношений, продолжает оказывать Республике масштабное содействие».

Что касается состояния здоровья одного из кандидатов в президенты Аслана Бжании, находящегося в клинике в Краснодаре, ему оказывается «вся необходимую помощь».

Напомним, выборы президента в Абхазии запланированы на 22 марта 2020 г. Бжания был госпитализирован в краснодарскую областную больницу 2 марта, а через два дня стало известно, что у него двухсторонняя полисегментарная пневмония.

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