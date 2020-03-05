Москва, , 17:46 — REGNUM Повышение боевых возможностей группировок вооруженных сил России и других войск в российской арктической зоне должно гарантировать предотвращение любой агрессии и применение военной силы против страны и её союзников, сообщается в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованом 5 марта на официальном сайте правовой информации.

В частности, указ, утверждающий Основы государственной политики России в Арктике на период до 2035 года, содержит в себе необходимость выполнения всех намеченных мероприятий по поддержанию боевого потенциала российской арктической группировки на уровне, гарантирующем возможность отражения агрессии против России и ее союзников.

Предусмотрено совершенствование систем комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой, создание и развитие военной инфраструктуры, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность войск и воинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктика обозначена как стратегическая ресурсная база для экономического развития и роста России.

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