Москва, , 17:41 — REGNUM Для того чтобы на Украине произошли какие-то реальные изменения, нужно чтобы появились какие-то предпосылки, а их нет. Об этом 5 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Алексей Мухин.

«Бла-бла-президент даёт сейчас объяснение своему собственному бессилию. Президент Зеленский сейчас действует по отточенным схемам. Схема состоит в следующем: «Мы тянем время». Мы же с любопытством наблюдаем за перипетиями, которые сейчас происходят в соседней стране, и учимся, как не надо делать, — сказал Мухин. — Ничего меняться не будет, и время будут тянуть до того момента, пока не решатся задачи, которые поставлены перед нынешним руководством Украины Великобританией и США. Когда они решатся, то волшебным образом произойдёт либо майдан, либо досрочные выборы».

Это, как пояснил Мухин, будет перезагрузка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что консультации относительно кандидатов на вакантные должности в правительстве Украины ещё идут.