Пекин, , 17:36 — REGNUM Извинений из-за распространения из Китая вируса COVID-19 власти этой страны приносить никому не должны, сообщает 5 марта МИД КНР.

Комментируя заявление Джесси Уоттерса с американского телеканала Fox News о том, что Китай должен извиниться перед миром за уханьский вирус, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал:

«Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно».

Он добавил, что происхождение вируса COVID-19 пока не установлено. Но даже если он возник, действительно, в Китае, то прежде всего китайский народ страдает от него, как, впрочем, и другие страны.

Китайский дипломат напомнил, что в 2009 году из-за вспышки в Соединённых Штатах свиного гриппа погибли свыше 18 тысяч человек из 214 стран и регионов.

Чжао Лицзянь «Просил ли кто-нибудь тогда Вашингтон приносить извинения?»

Напомним, вирусом COVID-19 инфицированы почти 97 тысяч человек, 3 308 человек умерли от вызванного им заболевания. В Китае заразились 80 430 человек, умерли — 3 013.