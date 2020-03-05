Душанбе, , 17:30 — REGNUM «Ответственно заявляю, что к 5 марта в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения этим инфекционным заболеванием». Так замминистра здравоохранения и социальной защиты населения Мирхамуддин Камолзода прокомментировал появившиеся в социальных сетях слухи о проникновении коронавируса в Таджикистан.

Замглавы минздрава подчеркнул, что закрытие мечетей и отмена массовых гуляний в Навруз связана именно с профилактикой. При этом он добавил, что закрывать учебные заведения сегодня никто не планирует:

«Мы должны использовать все меры, чтобы коронавирус не проник на территорию нашей страны. При этом учебные учреждения страны будут работать в штатном режиме, временное их закрытие не планируется».

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