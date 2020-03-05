Симферополь, , 17:34 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса крымские власти должны быть готовы к агрессивной кампании по дискредитации Крыма как места летнего отдыха россиян со стороны «турецкого лобби» в нашей туриндустрии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 5 марта высказал политолог Максим Жаров.

«В прошлом году такая кампания велась в ведущих российских СМИ весьма интенсивно, использовались самые низкопробные и дешёвые пиар-манипуляции. Поэтому ситуация с коронавирусом обязательно будет разыграна против Крыма», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ассоциации туроператоров России ранее заявили, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок страны попал в очень сложное положение. Однако в Крыму надеются, что данная обстановка сыграет на руку курортам полуострова.

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