Москва, , 17:28 — REGNUM Основными вызовами национальной безопасности России в Арктике является наращивание иностранного военного присутствия в этом регионе, а также дискредитация деятельности РФ. Об этом сказано в документе об основах государственной политики России в Арктике на период до 2035 года, который опубликован сегодня, 5 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что иностранные государства наращивают свое военное присутствие в Арктике и тем самым создают конфликтный потенциал в регионе.

Другое направление — это дискредитация деятельности России в Арктике, что также является вызовом национальной безопасности РФ.

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