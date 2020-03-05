Афины , , 17:22 — REGNUM Незаконно попавшие в Грецию после 1 марта 2020 года люди будут высланы, сообщили 5 марта в правительстве этой страны.

Уточняется, что прорвавшиеся в страну с 1 марта люди не смогут пользоваться теми правами, которыми пользовались ранее прибывшие мигранты. Так, они лишаются возможности подавать прошение к властям о предоставлении убежища.

Вероятно, на первом этапе их разместят в уже готовящихся закрытых центрах. Затем начнётся процедура их высылки. Закрытые центры будут созданы в районах Афин и Салоник — поблизости от аэропортов.

Напомним, ситуация с наплывом мигрантов в ЕС с Ближнего Востока обострилась после решения властей Турции отказаться от своих прежних обязательств перед Европейским союзом по сдерживанию беженцев.

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