Москва, , 17:10 — REGNUM В Москве завершились переговоры президента Российской Федерации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проходившие с глазу на глаз. Далее начались переговоры расширенных делегаций двух стран. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что сегодня президент Турции прибыл в Москву для участия в переговорах с президентом России по вопросам Сирии.

Главная тема переговоров — обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб, где турецкая армия ведет боевые действия против сирийской правительственной армии.

В преддверии переговоров Путин заявил, что обстановка в Идлибе обострилась настолько, что требуются прямые переговоры между главами России и Турции.

Переговоры с глазу на глаз между лидерами России и Турции длились 2 часа 40 минут. Затем переговоры продолжились уже в составе делегаций двух стран.

Детали переговоров не разглашаются.