Москва, 5 марта 2020, 17:10 — REGNUM В Москве завершились переговоры президента Российской Федерации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, проходившие с глазу на глаз. Далее начались переговоры расширенных делегаций двух стран. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, что сегодня президент Турции прибыл в Москву для участия в переговорах с президентом России по вопросам Сирии.
Главная тема переговоров — обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб, где турецкая армия ведет боевые действия против сирийской правительственной армии.
В преддверии переговоров Путин заявил, что обстановка в Идлибе обострилась настолько, что требуются прямые переговоры между главами России и Турции.
Переговоры с глазу на глаз между лидерами России и Турции длились 2 часа 40 минут. Затем переговоры продолжились уже в составе делегаций двух стран.
Детали переговоров не разглашаются.