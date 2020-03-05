Ташкент, , 17:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом этого финансового института Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В ходе встречи предметно рассмотрены приоритетные направления практического взаимодействия на долгосрочную перспективу. Мирзиёев подчеркнул личный вклад и активные усилия Сумы Чакрабарти в достижении современного уровня двустороннего сотрудничества», говорится в сообщении.

В свою очередь, президент ЕБРР подтвердил готовность ведущей международной финансовой организации продолжить всемерную поддержку реализуемой программе реформ в Узбекистане и кардинально расширить портфель партнерства.

Особое внимание уделено подготовке и продвижению приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры, развитию банковского сектора, текстильной и других отраслей промышленности, инициатив малого бизнеса.

«Состоялся также обмен мнениями по графику и повестке дня совместных мероприятий, направленных на содействие привлечению прямых инвестиций, передового опыта, знаний и технологий в экономику нашей страны», говорится в сообщении.

Узбекистан и ЕБРР после долгого перерыва возобновили партнерство в 2017 году, за этот период приняты и реализуются новая страновая стратегия банка и совместная «дорожная карта».

Объемы новых инвестиций достигли 1,1 миллиарда долларов и направлены в такие приоритетные отрасли, как энергетика, тепло‑ и водоснабжение, коммуникации, дорожное и жилищное строительство. При этом треть от всех вложений ЕБРР идет на поддержку инициатив частного сектора.

Помимо представительства в Ташкенте, банк открыл офис в Андижане, до конца года планирует открыть в Ургенче.