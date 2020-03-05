Рига, 5 марта 2020, 17:02 — REGNUM Европа находится на пороге нового миграционного кризиса. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, заявил министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс.
В этой ситуации, добавил Гиргенс, Латвия готова оказать помощь пограничной службе Греции, направив на юг ЕС дополнительные комплексы видеонаблюдения и обслуживающих их специалистов.
Он отметил, что ситуация на границах с Турцией в Греции и Болгарии обсуждалась на внеочередном заседании министров внутренних дел ЕС. По его словам, сегодня всем хорошо известно, что в числе беженцев находятся и члены террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции объявили, что из-за политики ЕС больше не будут сдерживать поток мигрантов из Сирии, что привело к бегству беженцев на территорию содружества через турецкую провинцию Эдирне.