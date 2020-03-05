Женева, Швейцария, , 16:59 — REGNUM Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) необходимо продлить, заявил 5 марта в ходе публичного выступления Роберт Мюллер, посол Австрии в Швейцарии.

На конференции по разоружению в Женеве (Швейцария) он призвал Россию и США «срочно продлить» СНВ-3, а также запустить переговорный процесс на тему последующего сокращения вооружений.

Мюллер заявил, что страны-участницы договора не должны размещать ракеты, подпадавшие под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности («ракеты ДРСМД-типа») ни в ЕС, ни за его границами.

Напомним, американская сторона не спешит продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого заканчивается 5 февраля 2021 года.

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