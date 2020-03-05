Киев, , 16:50 — REGNUM Отсутствие ряда министров в новом правительстве Украины никак не влияет на работу власти в целом, заявил журналистам сегодня, 5 марта, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«На деятельность правительства и на жизнедеятельность страны это никоим образом плохо не влияет, потому что сами структуры продолжают работать. Есть заместители министров, есть первые заместители… система продолжает функционировать», — подчеркнул Разумков.

Он заявил, что по вакантным позициям продолжаются консультации, которые проходят в офисе президента Зеленского, правительстве и правящей коалиции. При этом от какой-либо конкретики спикер Рады воздержался.

Разумков подчеркнул, что несмотря на любые спекуляции, Кабмин является правомочным и сегодня уже функционирует в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, что накануне при назначении правительства Украины не удалось назначить министров образования, энергетики, культуры и вице-премьера по экономическому развитию. Таким образом, на Украине поставлен новый «рекорд».

Сегодня на брифинге президент Зеленский заявил, что вакантные места в правительстве — это вопрос, прежде всего, к премьер-министру, «но я тоже держу ситуацию под контролем».