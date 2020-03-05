Архангельск, , 16:50 — REGNUM Порт Архангельск не является конкурентоспособным, несмотря на то, что его услуги имеют спрос среди поставщиков. Об этом в ходе своего визита в Архангельск заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«То, что инвесторы выбирают именно Архангельск для перевалки — признак того, что это удобная точка перевалки грузов, которые обеспечивают реализацию проектов по всей Арктике. Этот спрос растет по мере реализации проекта, но в целом задача — сделать порт конкурентоспособным. Сегодня, исходя из тех тарифов, которые предлагает (порт — ред.). И дело не только в тарифе, но и в качестве сервиса», — заявил чиновник.

Крутиков отметил, что в ближайшее время будет рассмотрен законопроект, который предусматривает особый режим функционирования портов в Арктике.

«Это все будет работать на то, что порт будет конкурентоспособным», — подчеркнул он.