Бишкек, 5 марта 2020, 16:37 — REGNUM Жители Киргизии считают таможенную службу наиболее коррумпированным государственным органом. Такое мнение высказали 51% участников опроса, проведенного Международным республиканским институтом, передает «Kaktus.media».
На втором месте оказалась госавтоинспекция — 50%. На третьем расположились судебные органы — 49%.
Затем следуют генеральная прокуратура — 45%, органы внутренних дел — 44%, высшие учебные заведения — 41%, медицинские учреждения и налоговая служба — по 40%.
Замыкают список финансовая полиция — 39% и республиканский парламент — 36%.
Участие в опросе приняли около полутора тысяч жителей столицы и всех регионов Киргизии в возрасте старше 18 лет.