Ашхабад, , 16:37 — REGNUM Туркмения получила лишь 2 из 100 баллов и расположилась на предпоследнем месте среди 210 стран и территорий в рейтинге «Свобода в мире — 2020», составленном американской правозащитной организацией Freedom House.

Таким образом, Туркмения смогла опередить только Тибет (1 балл), но отстала от Северной Кореи (3 балла).

Среди стран Туркестанского региона наилучшие показатели продемонстрировала Киргизия, которой авторы рейтинга присвоили 39 баллов. Ненамного от нее отстал Казахстан — 23 балла.

Затем следуют Узбекистан — 10 баллов и Таджикистан — 9 баллов. Замыкает список Туркмения — 2 балла.