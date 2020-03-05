Киев, , 16:39 — REGNUM Правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля в целом будет лучше правительства Гончарука, заявил 5 марта украинский политолог Владимир Воля.

Вместе с тем, отмечает эксперт, новый кабмин Украины все равно не будет соответствовать тем вызовам, которые в настоящий момент стоят перед страной.

«Все окончательно станет ясно, когда будут утверждены экономические министры и программа правительства. Несмотря на положительные кадровые изменения, это правительство пока не выглядит как правительство новой эпохи», — заявил Воля.

В завершение он отметил, что кабмин Шмыгаля больше всего похож на «переходное правительство при переходном президенте».

ИА REGNUM напоминает, что накануне рада сменила правительство на Украине, отправив в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Новым главой правительства стал львовянин Денис Шмыгаль.