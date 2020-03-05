Москва, , 16:30 — REGNUM Переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются более двух часов, сообщает 5 марта агенство RT.

Встреча проводится в Кремле, она началась в 14:06 мск. Путин и Эрдоган разговаривают в узком кругу, который пока не расширялся.

Центральной темой переговоров является ситуация на северо-западе Сирии, где турецкие войска вступили, а прямое столкновение с сирийской армией, выступив на стороне террористов.

О каких-либо результатах встречи не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявлял, что намерен добиваться от Путина прекращения военной операции Сирии против джихадистов.

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