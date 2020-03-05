Брюссель, 5 марта 2020, 16:28 — REGNUM Вторая стадия брюссельско-лондонских переговоров об экономических отношениях после выхода Великобритании из ЕС началась, 5 марта сообщил журналистам Мишель Барнье, представитель Европейского союза на переговорах с Соединённым Королевством.
После встречи с представителем Великобритании Дэвидом Фростом на переговорах с ЕС Барнье заявил, что диалог ведётся для переформатирования сотрудничества между Брюсселем и Лондоном.
Это сотрудничество, отмечает европейский представитель, будет тесным и при этом опирающимся на «новую легальную базу». По его словам, ЕС заинтересован в создании зоны свободной торговли между Лондоном и Брюсселем, «покрывающей все товары и услуги без пошлин и квот».
Общая оценка Барнье: переговоры удались. Договориться в итоге будет не просто, но вполне «реально». Все этапы переговорного процесса планируется закончить к концу 2020 года.
Напомним, за оставшиеся месяцы этого года ЕС и Великобритания должны договориться о своих экономических отношениях в связи с «разводом» (Brexit), состоявшимся в последний день минувшего января.
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