Вашингтон, , 16:22 — REGNUM В Соединенных Штатах подсчитали окончательные результаты «супервторника» — традиционных праймериз демпартии в первый вторник марта, 5 марта сообщает Bloomberg.

Согласно подсчету, большинство голосов выборщиков по всем штатам, 453, досталось бывшему вице-президенту Джо Байдену. На втором месте Берни Сандерс, за него проголосовали 382 выборщика.

Третье место — у Элизабет Уоррен, за нее проголосовали 50 выборщиков. Далее следуют Майкл Блумберг, Питт Буттиджич и Ами Клобучар, снявшие свою кандидатуру. На последнем месте с 1 голосом — Тулси Габбард, которая ещё поборется.

Читайте также: Сандерс пообещал нанести поражение Трампу на выборах президента США