Москва, , 18:55 — REGNUM Состояние польско-российских отношений и внешнюю политику Польши на восточном направлении обсудили на круглом столе «Активизация внешней политики Польши в сопредельных странах и конкуренция с Россией за влияние в странах СНГ», состоявшегося 25 февраля в ИА REGNUM.

Поляки — это одновременно непростые соперники и партнеры. Их жаркое дыхание остро ощущают на себе на Украине и в Белоруссии, постоянно вынуждены оглядываться на Варшаву в Литве. Не может игнорировать восточную политику Польши и Москва. Но вначале следует определить и понять, какие планы на постсоветское пространство вынашивают поляки, чего они хотят и что они делают. Помимо того, важно отделить собственно польские геополитические наработки от того, что Польша делает как член Европейского союза и НАТО. А мнения по всем эти проблемам — разные.

В дискуссии приняли участие:

Колеров Модест Алексеевич — главный редактор ИА REGNUM,

Фадеев Александр Владимирович — заведующий отдела Белоруссии Института стран СНГ,

Баранчик Юрий Владимирович — шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM,

Стремидловский Станислав Михайлович — шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM,

Шишкин Игорь Сергеевич — эксперт Института стран СНГ,

Офицеров-Бельский Дмитрий Владимирович — кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН,

Свиридов Леонид Вадимович — обозреватель МИА «Россия сегодня» (Агентство SputnikPolska).