Прага, 5 марта 2020, 16:10 — REGNUM Визит чешского президента Милоша Земана в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, вероятно, состоится, пишет 5 марта Pravda.
Чешский лидер отметил, что должен уважать подвиг погибших при освобождении Чехословакии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька заявил, что Земан, приглашённый российским руководством на парад Победы, собирается приехать.
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