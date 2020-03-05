Иваново, , 15:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин посетит с рабочей поездкой Ивановскую область 6 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства посетит детскую поликлинику города Иваново, а также побывает на Ивановском парашютном заводе «Полет», где встретится с представителями общественности», — говорится в сообщении.

Отметим, что в городе предстоящий визит главы государства обсуждается вот уже несколько дней. Изначально в соцсетях и телеграм-каналах появлялась информация о том, что президент может поехать в Палех.