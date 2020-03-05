Махачкала, , 15:25 — REGNUM Упоминание Бога в Конституции России объединит жителей страны, независимо от национальности и вероисповедания. Присутствие Творца в основном законе государства также укрепит веру граждан в завтрашний день, уверен муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди.

«Считаю справедливым упоминание Бога в Конституции РФ, поскольку вера во Всевышнего, в единого Творца объединяет большинство людей, живущих в нашей стране, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии», — цитирует шейха пресс-служба муфтията.

По мнению Ахмада Афанди, Конституция, как основной закон государства, должна содержать в себе духовно-нравственные принципы и идеалы, и упоминание в ней Божественного начала, по его словам, имеет большое значение для развития российского общества.

«Думаю, что, когда граждане России, независимо от национальности и вероисповедания, будут видеть присутствие Творца не только в религиозных книгах и храмах, но и в основном законе государства, это будет способствовать росту доверия населения к государству, укреплению веры людей в будущее и завтрашний день», — отметил муфтий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта на рассмотрение Госдумы поступила президентская поправка к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание бога в тексте основного закона. На следующий день комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложение главы государства.

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