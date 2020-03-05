Киев, , 15:23 — REGNUM Кандидат на пост главы министерства экономики Украины Роман Жуковский после отказа занять эту должность не выходит на связь.

Об этом сообщило 5 марта издание «РБК-Украина» со ссылкой на информацию от народных депутатов «Слуги народа».

Один из депутатов заявил изданию, что Жуковский, предположительно, уехал в США «и сейчас просто не выходит на связь».

ИА REGNUM напоминает, что после назначения нового правительства Украины под руководством Дениса Шмыгаля в кабмине остались сразу четыре вакантные министерские должности.

Роман Жуковский работал в секретариате президента при Викторе Ющенко, после чего отвечал за экономику в администрации Виктора Януковича. 3 марта Зеленский заявил депутатам, что эта кандидатура согласована, однако днем 4 марта стало известно, что Жуковский отказался от должности.

Сегодня же президент Зеленский заявил, что в настоящий момент продолжаются консультации по окончательному формированию кабмина.