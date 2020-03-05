Москва, , 14:56 — REGNUM Голосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию РФ невозможно, оно будет пакетным. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова 5 марта на Общероссийском электоральном медиафоруме, согласившись сравнить волеизъявление граждан с выбором комплексного обеда.

Она отметила, что в бюллетень можно было бы внести максимум четыре отдельных поправки, однако их набирается объёмный пакет. Технологически голосовать за отдельные поправки немыслимо, бюллетень не может превратиться в целую книгу.

Один из участников форума сравнил пакет поправок со сложным обедом и спросил, как поступать, если одно из блюд не хочется есть. Памфилова ответила, что, если борщ и котлеты нравятся, а винегрет — нет, придётся делать выбор относительно всего обеда. Винегрет при этом можно не есть, если из-за него «ни холодно ни жарко».

Как сообщало ИА REGNUM, Памфилова также заявила, что ЦИК представит символику кампании по голосованию о поправках в Конституцию 11 марта.

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