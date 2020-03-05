Киев, , 14:51 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 5 марта, продолжают обсуждать смену правительства и, в частности, нового министра обороны страны — Андрея Тарана, назначенного на должность по квоте президента Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Военный эксперт и журналист Юрий Бутусов отмечает, что нового министра обороны не представили парламенту — по сути, с ним не общалась ни одна фракция, ни парламентский комитет по обороне. Он информирует, что было соответствующее представление фракции «Голос» и министр был обязан явиться, но не пришел, это прямое нарушение закона.

«Такой подход не может не вызывать вопросов… Депутаты парламента и общества были вообще лишены дискуссии на тему причин отставки прошлого министра и причин назначения нового. Это плохая политика», — заявил он.

Эксперт со ссылкой на свои источники заявляет, что кандидатуру Тарана пролоббировал глава офиса президента Андрей Ермак.

«Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе, и министр обороны ему нужен для полного контроля военно-политической ситуации… По какой логике осуществляется это примирение, мы не понимаем, всё делается на уровне личных отношений и договоренностей», — заявил он.

Бутусов признает, что Таран провел большую часть своей военной карьеры на разведывательной и дипломатической службе, в этой сфере у него большой опыт и знания, однако заявляет, что в боевых действиях новый министр обороны участия не принимал.

Резюмируя, эксперт заявляет, что более конкретные выводы о дальнейшей судьбе минобороны можно сделать после того, как Таран представит свою команду.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Верховная рада назначила Андрея Тарана на должность министра обороны Украины. За назначение проголосовали 285 народных депутатов при 226 необходимых. Согласно украинскому законодательству, кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел предлагает президент, с остальными министрами определяется правящая коалиция.

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