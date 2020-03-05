Москва, , 14:24 — REGNUM Решения, которые будут приняты на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве, облегчат ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер заявил 5 марта в ходе встречи с Путиным.

Таким образом он поделился ожиданиями от переговоров по Сирии. Эрдоган подчеркнул, что встреча с Путиным по ситуации в Идлибе очень важна для ближневосточного региона.

Глава Турции отметил, что отношения Москвы и Анкары находятся на пике, включая сферу торговли и оборонной промышленности.

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